ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schwächelt nachmittags

Der ATX Prime zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:43 Uhr um 2,12 Prozent schwächer bei 1 665,92 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,005 Prozent tiefer bei 1 701,86 Punkten, nach 1 701,94 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 665,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 701,86 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,63 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, lag der ATX Prime bei 1 692,82 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, bei 1 583,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, notierte der ATX Prime bei 1 655,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,81 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 731,58 Punkten. Bei 1 665,17 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 1,97 Prozent auf 31,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,24 Prozent auf 21,30 EUR), Rosenbauer (+ 0,00 Prozent auf 29,50 EUR), UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 22,00 EUR) und Polytec (+ 0,00 Prozent auf 3,68 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-5,09 Prozent auf 29,85 EUR), EVN (-4,60 Prozent auf 25,95 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,64 Prozent auf 116,60 EUR), AT S (AT&S) (-3,40 Prozent auf 23,28 EUR) und Verbund (-3,37 Prozent auf 76,05 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 268 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,297 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at