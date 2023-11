ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Um 09:11 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,73 Prozent stärker bei 1 556,71 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,018 Prozent stärker bei 1 545,78 Punkten in den Handel, nach 1 545,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 545,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 558,89 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 579,44 Punkte. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bei 1 612,79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der ATX Prime bei 1 494,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 gab der Index bereits um 1,70 Prozent nach. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 1 513,39 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 7,78 Prozent auf 25,48 EUR), Andritz (+ 3,74 Prozent auf 43,78 EUR), FACC (+ 3,23 Prozent auf 6,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,44 Prozent auf 9,24 EUR) und Polytec (+ 2,18 Prozent auf 3,99 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Verbund (-1,64 Prozent auf 80,95 EUR), Rosenbauer (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR), ZUMTOBEL (-0,87 Prozent auf 5,70 EUR), STRABAG SE (-0,66 Prozent auf 37,75 EUR) und Semperit (-0,53 Prozent auf 15,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 28,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

