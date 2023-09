ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BAWAG abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BAWAG-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades BAWAG-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 31,50 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in BAWAG-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 317,460 BAWAG-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 682,54 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 14.09.2023 auf 43,10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,83 Prozent.

BAWAG markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,54 Mrd. Euro. Der BAWAG-Börsengang fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Den ersten Handelstag begann das BAWAG-Papier bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at