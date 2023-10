ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in DO abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 09.10.2022 wurden DO-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 72,40 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 138,122 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 281,77 EUR, da sich der Wert eines DO-Anteils am 06.10.2023 auf 103,40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,82 Prozent erhöht.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at