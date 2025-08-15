DO Aktie
|230,00EUR
|8,00EUR
|3,60%
WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802
DOCO kaufen
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen DO&CO bestätigt. Das Kursziel für die Aktien des Cateringunternehmens wurde von Analyst Christoph Greulich nach der jüngsten Zahlenvorlage des Konzerns von 225,0 auf 250,0 Euro angehoben.
DO&CO hat am 14. August beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal 2025/26 vorgelegt, da das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum beibehalten und eine deutliche Margenverbesserung erzielt hat, hieß es in der aktuellen Studie. DO&CO verzeichnet in allen Geschäftsbereichen und Regionen eine starke Nachfrage.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 10,18 Euro für 2025/26, sowie 11,64 bzw. 12,77 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,55 Euro für 2025/26, sowie 2,91 bzw. 3,19 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.
Am Freitagnachmittag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit plus 4,7 Prozent bei 233,00 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
ISIN AT0000818802
|Zusammenfassung: DO & CO kaufen
|
Unternehmen:
DO & CO
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
250,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
231,50 €
|
Abst. Kursziel*:
7,99%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
225,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name::
Christoph Greuchlich
|
KGV*:
-
