Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen DO&CO bestätigt. Das Kursziel für die Aktien des Cateringunternehmens wurde von Analyst Christoph Greulich nach der jüngsten Zahlenvorlage des Konzerns von 225,0 auf 250,0 Euro angehoben.

DO&CO hat am 14. August beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal 2025/26 vorgelegt, da das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum beibehalten und eine deutliche Margenverbesserung erzielt hat, hieß es in der aktuellen Studie. DO&CO verzeichnet in allen Geschäftsbereichen und Regionen eine starke Nachfrage.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 10,18 Euro für 2025/26, sowie 11,64 bzw. 12,77 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,55 Euro für 2025/26, sowie 2,91 bzw. 3,19 Euro für 2026/27 bzw. 2027/28.

Am Freitagnachmittag notierten die DO&CO-Titel an der Wiener Börse mit plus 4,7 Prozent bei 233,00 Euro.

