ATX-Titel voestalpine-Aktie: voestalpine schüttet weniger Dividende aus

voestalpine-Anleger aufpasst: So hoch fällt die voestalpine-Dividendenzahlung aus.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von ATX-Papier voestalpine am 03.07.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 0,70 EUR. Damit wurde die voestalpine-Dividende im Vorjahresvergleich um 53,33 Prozent herabgesetzt. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von voestalpine beträgt 257,20 Mio. EUR. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 20,07 Prozent zugenommen.

voestalpine-Stockdividendenrendite

Via wien beendete die voestalpine-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 25,64 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das voestalpine-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem voestalpine-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. voestalpine verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,69 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,80 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren fiel der Kurs von voestalpine via wien um 26,74 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 7,34 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie voestalpine

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 0,97 EUR aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,78 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten von Dividenden-Titel voestalpine

Der Börsenwert des ATX-Unternehmens voestalpine beträgt aktuell 4,324 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie voestalpine besitzt aktuell ein KGV von 44,24. Im Jahr 2024 erzielte voestalpine einen Umsatz von 16,684 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 0,59 EUR.

Redaktion finanzen.at