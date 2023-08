ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BAWAG abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BAWAG-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das BAWAG-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, befänden sich nun 252,525 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2023 10 510,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,62 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 5,10 Prozent gleich.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,43 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der BAWAG-Papiere fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers lag beim Börsengang bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

