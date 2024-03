Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Gewinnen

Am Donnerstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,05 Prozent fester bei 4 886,18 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,252 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 4 883,77 Punkte an der Kurstafel, nach 4 883,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 877,46 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 898,37 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,417 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, mit 4 639,36 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, einen Stand von 4 370,53 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der Euro STOXX 50 4 238,38 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,27 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 898,37 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Allianz (+ 1,53 Prozent auf 252,35 EUR), Siemens (+ 1,39 Prozent auf 182,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 429,70 EUR), Ferrari (+ 1,10 Prozent auf 397,31 EUR) und Enel (+ 0,79 Prozent auf 5,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Bayer (-0,75 Prozent auf 28,35 EUR), adidas (-0,51 Prozent auf 188,88 EUR), Eni (-0,43 Prozent auf 14,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 125,40 EUR) und Infineon (-0,38 Prozent auf 33,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1 642 810 Aktien gehandelt. Mit 424,236 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,23 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 Prozent an der Spitze im Index.

