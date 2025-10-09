Enel Aktie
|8,22EUR
|0,00EUR
|-0,01%
WKN: 928624 / ISIN: IT0003128367
Enel Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Jefferies-Experten für die US-Versorger rechneten für das nächste Jahrzehnt mit einer erheblichen Veränderung der Stromnachfrage in den USA, schrieb Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Auch die europäischen Sektorunternehmen sollten im Bereich Erneuerbare Energien von der steigenden US-Nachfrage profitieren. Farman sieht darin das wichtigste Wachstumsthema im kommenden Jahr, das vor allem EDP Renovaveis und RWE Auftrieb geben sollte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 16:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Enel S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Enel S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,24 €
|
Abst. Kursziel*:
15,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,56%
|
Analyst Name::
Ahmed Farman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten
|
08.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
08.10.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Gute Stimmung in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
07.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
07.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
03.10.25
|Starker Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
02.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
02.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen
|09:28
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Enel Outperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Enel Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Enel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|30.06.25
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Enel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Enel S.p.A.
|8,22
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:12
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:28
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:10
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:03
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Aurubis Sell
|UBS AG
|08:15
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:05
|BMW Buy
|UBS AG
|08:04
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|07:12
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG