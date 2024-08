Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,58 Prozent stärker bei 3 352,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 531,545 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,378 Prozent stärker bei 3 345,89 Punkten, nach 3 333,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 340,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 361,51 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, den Stand von 3 326,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, lag der TecDAX bei 3 309,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 3 302,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,846 Prozent. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3,73 Prozent auf 34,50 EUR), Infineon (+ 2,80 Prozent auf 31,59 EUR), AIXTRON SE (+ 2,58) Prozent auf 21,07 EUR), ATOSS Software (+ 2,12 Prozent auf 135,00 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 1,33 Prozent auf 61,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen United Internet (-1,63 Prozent auf 20,58 EUR), JENOPTIK (-1,29 Prozent auf 26,00 EUR), EVOTEC SE (-0,86 Prozent auf 8,61 EUR), CANCOM SE (-0,82 Prozent auf 31,58 EUR) und 1&1 (-0,78 Prozent auf 15,22 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 029 541 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 228,377 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die 1&1-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

