Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert zum Start

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 15 929,91 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,617 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,061 Prozent fester bei 15 911,02 Punkten in den Handel, nach 15 901,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 936,49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 907,54 Zählern.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der DAX bei 14 798,47 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 21.08.2023, einen Wert von 15 603,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, stand der DAX bei 14 379,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2023 bereits um 13,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,19 Prozent auf 287,70 EUR), Bayer (+ 1,25 Prozent auf 34,43 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 12,06 EUR), adidas (+ 1,10 Prozent auf 183,70 EUR) und Infineon (+ 0,88 Prozent auf 34,21 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil BMW (-0,81 Prozent auf 94,96 EUR), Commerzbank (-0,62 Prozent auf 11,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,48 Prozent auf 108,32 EUR), Zalando (-0,42 Prozent auf 23,46 EUR) und Porsche (-0,40 Prozent auf 90,48 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 980 280 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,79 Prozent gelockt.

