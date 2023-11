Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag fester

Am Mittwoch bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,79 Prozent höher bei 26 451,73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 233,853 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,164 Prozent auf 26 288,44 Punkte an der Kurstafel, nach 26 245,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 273,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 650,45 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 4,29 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, den Wert von 24 956,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, stand der MDAX noch bei 27 786,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bewegte sich der MDAX bei 26 181,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 3,83 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 626,97 Punkten.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 7,54 Prozent auf 31,94 EUR), ENCAVIS (+ 3,99 Prozent auf 14,09 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,98 Prozent auf 5,75 EUR), AIXTRON SE (+ 2,75 Prozent auf 29,48 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,51 Prozent auf 78,32 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Nordex (-3,39 Prozent auf 10,53 EUR), United Internet (-3,05 Prozent auf 19,39 EUR), LEG Immobilien (-2,29 Prozent auf 69,24 EUR), Gerresheimer (-2,02 Prozent auf 89,80 EUR) und freenet (-0,94 Prozent auf 25,26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 633 963 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,894 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. RTL-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,21 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at