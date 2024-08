Aufschläge in Frankfurt: mittags Gewinne im DAX

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent fester bei 18 622,77 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,774 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,246 Prozent fester bei 18 538,87 Punkten in den Handel, nach 18 493,39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 632,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 519,29 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,69 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.07.2024, einen Stand von 18 557,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, wurde der DAX auf 18 691,32 Punkte taxiert. Der DAX stand vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 15 728,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 13,18 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 25,43 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,43 Prozent auf 93,90 EUR), Daimler Truck (+ 1,37 Prozent auf 34,70 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,33 Prozent auf 41,06 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-0,67 Prozent auf 530,00 EUR), Sartorius vz (-0,67 Prozent auf 238,30 EUR), Infineon (-0,19 Prozent auf 32,06 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 196,40 EUR) und adidas (+ 0,23 Prozent auf 218,00 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 286 930 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,217 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

