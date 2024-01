Aufschläge in Frankfurt: SDAX mittags in der Gewinnzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent fester bei 13 613,02 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 113,261 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 612,30 Zählern und damit 0,117 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 596,33 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 601,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 654,29 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,537 Prozent aufwärts. Der SDAX wies vor einem Monat, am 11.12.2023, einen Wert von 13 249,79 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.10.2023, einen Stand von 12 844,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, lag der SDAX-Kurs bei 12 852,34 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,52 Prozent auf 27,70 EUR), SFC Energy (+ 2,77 Prozent auf 20,00 EUR), Kontron (+ 2,15 Prozent auf 20,88 EUR), ADTRAN (+ 1,51 Prozent auf 7,41 USD) und PVA TePla (+ 1,48 Prozent auf 18,54 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-8,14 Prozent auf 24,14 EUR), BayWa (-6,84 Prozent auf 29,30 EUR), MorphoSys (-5,12 Prozent auf 33,54 EUR), AUTO1 (-1,72 Prozent auf 4,96 EUR) und flatexDEGIRO (-1,25 Prozent auf 10,67 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Südzucker-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 411 972 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX nimmt die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,770 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,51 erwartet. Mit 8,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at