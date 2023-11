Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Um 09:12 Uhr verbucht der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,91 Prozent auf 12 781,92 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 100,323 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,648 Prozent auf 12 748,47 Punkte an der Kurstafel, nach 12 666,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 781,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 748,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 5,16 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 549,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 571,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2022, lag der SDAX-Kurs bei 11 193,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,77 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit Kontron (+ 5,16 Prozent auf 20,78 EUR), ADTRAN (+ 4,32 Prozent auf 7,01 USD), KRONES (+ 3,68 Prozent auf 95,70 EUR), PVA TePla (+ 2,98 Prozent auf 16,60 EUR) und AUTO1 (+ 2,77 Prozent auf 6,31 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-2,50 Prozent auf 125,00 EUR), Drägerwerk (-0,99 Prozent auf 50,10 EUR), SGL Carbon SE (-0,86 Prozent auf 5,80 EUR), STRATEC SE (-0,69 Prozent auf 43,25 EUR) und ATOSS Software (-0,49 Prozent auf 204,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 233 651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,225 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX verzeichnet die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

