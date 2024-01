Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende in Grün

TecDAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Im TecDAX ging es im XETRA-Handel letztendlich um 0,29 Prozent aufwärts auf 3 353,66 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 506,663 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,382 Prozent fester bei 3 356,63 Punkten in den Handel, nach 3 343,86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 366,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 338,01 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 3 337,41 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 2 790,82 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 30.01.2023, einen Stand von 3 187,09 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,874 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,85 Prozent auf 335,30 EUR), Nemetschek SE (+ 2,77 Prozent auf 86,90 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,14 Prozent auf 40,02 EUR), Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 90,10 EUR) und Infineon (+ 2,09 Prozent auf 34,22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ADTRAN (-8,47 Prozent auf 6,59 USD), JENOPTIK (-3,85 Prozent auf 28,46 EUR), SMA Solar (-1,66 Prozent auf 47,38 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,52 Prozent auf 99,02 EUR) und Bechtle (-1,19 Prozent auf 49,15 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 260 228 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at