Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,32 Prozent fester bei 3 359,04 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 531,989 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,155 Prozent stärker bei 3 353,60 Punkten in den Handel, nach 3 348,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 359,99 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 353,44 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,782 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der TecDAX auf 3 333,28 Punkte taxiert. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2024, den Stand von 3 410,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 119,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,04 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 0,72 Prozent auf 13,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,70 Prozent auf 51,78 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,62 Prozent auf 65,40 EUR), TeamViewer (+ 0,61 Prozent auf 12,46 EUR) und United Internet (+ 0,57 Prozent auf 19,33 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-1,63 Prozent auf 6,65 EUR), PNE (-1,27 Prozent auf 12,44 EUR), SMA Solar (-0,77 Prozent auf 20,64 EUR), Elmos Semiconductor (-0,77 Prozent auf 77,40 EUR) und Siltronic (-0,61 Prozent auf 73,00 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 224 349 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 226,534 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Die 1&1-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. freenet lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,10 Prozent.

Redaktion finanzen.at