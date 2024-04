Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Der NASDAQ 100 hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,01 Prozent fester bei 18 110,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,121 Prozent höher bei 18 130,44 Punkten, nach 18 108,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 134,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 050,69 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat, am 08.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 018,45 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2024, den Stand von 16 649,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, stand der NASDAQ 100 bei 13 062,60 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Tesla (+ 3,93 Prozent auf 171,38 USD), Lucid (+ 3,26 Prozent auf 2,70 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,28 Prozent auf 8,51 USD), Enphase Energy (+ 2,14 Prozent auf 114,67 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 1,80 Prozent auf 19,48 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fortinet (-2,24 Prozent auf 69,32 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,67 Prozent auf 167,57 USD), Broadcom (-1,39 Prozent auf 1 320,76 USD), Vertex Pharmaceuticals (-1,33 Prozent auf 401,25 USD) und Synopsys (-1,17 Prozent auf 568,69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 692 194 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,919 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,98 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

