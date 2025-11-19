Microsoft Aktie
|425,75EUR
|-0,55EUR
|-0,13%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Auf der jährlichen Unternehmenskonferenz "Ignite" habe der Softwarekonzern ein Konzept von Pionierunternehmen vorgestellt, die ihre Geschäftstätigkeit neu dächten und Künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt stellten, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und die Produktivität zu steigern, schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Ein Konferenzteilnehmer habe die Quintessenz der Veranstaltung treffend auf den Punkt gebracht, dass Microsoft hier anders als andere Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolge./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 575,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 493,79
|
Abst. Kursziel*:
16,45%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 493,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
|
Analyst Name::
Mark R Murphy
|
KGV*:
-
