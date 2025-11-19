Microsoft Aktie

425,75EUR -0,55EUR -0,13%
Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

19.11.2025 13:24:11

Microsoft Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Auf der jährlichen Unternehmenskonferenz "Ignite" habe der Softwarekonzern ein Konzept von Pionierunternehmen vorgestellt, die ihre Geschäftstätigkeit neu dächten und Künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt stellten, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und die Produktivität zu steigern, schrieb Mark Murphy am Mittwoch. Ein Konferenzteilnehmer habe die Quintessenz der Veranstaltung treffend auf den Punkt gebracht, dass Microsoft hier anders als andere Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolge./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:25 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 493,79 		Abst. Kursziel*:
16,45%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 493,79 		Abst. Kursziel aktuell:
16,45%
Analyst Name::
Mark R Murphy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

