Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Schlussendlich ging der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 44 556,34 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,130 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,393 Prozent stärker bei 44 720,99 Punkten, nach 44 546,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 44 319,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44 602,02 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, einen Wert von 43 487,83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, lag der Dow Jones bei 43 389,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38 627,99 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 5,10 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 41 844,89 Punkte.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 6,23 Prozent auf 77,59 USD), Honeywell (+ 2,61 Prozent auf 208,04 USD), Goldman Sachs (+ 1,76) Prozent auf 672,19 USD), Procter Gamble (+ 1,56 Prozent auf 165,43 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,21 Prozent auf 279,95 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil UnitedHealth (-4,35 Prozent auf 500,73 USD), Home Depot (-1,46 Prozent auf 385,35 EUR), McDonalds (-1,21 Prozent auf 304,83 USD), Sherwin-Williams (-1,08 Prozent auf 352,99 USD) und Amazon (-0,89 Prozent auf 226,65 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 381 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,510 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at