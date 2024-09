FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat JPMorgan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 235 US-Dollar belassen. Die starke Kapitalgenerierung und die gute Umsetzung der Unternehmensstrategie hätten zwar die Aktien der US-Bank im Laufe der Zeit zu einem guten Investment gemacht, schrieb Analyst Matt O'Connor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sieht der Experte nun kurz- bis mittelfristig weniger Potenzial, da viele gute Nachrichten bereits eingepreist scheinen. Zudem erwartet er für 2025 einen stagnierenden Gewinn je Aktie, da der Druck auf das Zinsergebnis und die anhaltenden Investitionsausgaben wahrscheinlich den positiven Effekt der Provisionserträge ausgleichen./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 20:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.