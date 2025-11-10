Börse New York in Grün: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus

Am Montag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 2,20 Prozent auf 25 611,74 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent höher bei 25 418,17 Punkten in den Handel, nach 25 059,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 655,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 354,44 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 24 221,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 23 611,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, den Stand von 21 117,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 22,10 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Palantir (+ 8,81 Prozent auf 193,61 USD), Enphase Energy (+ 8,67 Prozent auf 32,84 USD), Micron Technology (+ 6,46 Prozent auf 253,30 USD), NVIDIA (+ 5,79 Prozent auf 199,05 USD) und AppLovin (+ 5,06 Prozent auf 651,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-4,28 Prozent auf 210,45 USD), Axon Enterprise (-2,96 Prozent auf 584,69 USD), Mondelez (-1,63 Prozent auf 56,25 USD), Exelon (-1,62 Prozent auf 45,46 USD) und Microchip Technology (-1,55 Prozent auf 55,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 57 320 519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,951 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,16 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,59 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at