Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus

Der NASDAQ 100 gewann zum Handelsschluss an Wert.

Letztendlich sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,03 Prozent auf 19 023,66 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,848 Prozent auf 18 990,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 830,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 142,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 899,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 3,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 751,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 718,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 499,26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,99 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. 16 249,19 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Charter A (+ 16,62 Prozent auf 367,62 USD), Baker Hughes (+ 5,82 Prozent auf 37,65 USD), Warner Bros Discovery (+ 4,01 Prozent auf 8,31 USD), ON Semiconductor (+ 3,89 Prozent auf 70,17 USD) und Comcast (+ 3,79 Prozent auf 39,69 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil DexCom (-40,66 Prozent auf 64,00 USD), Biogen (-7,15 Prozent auf 211,17 USD), Align Technology (-2,48 Prozent auf 220,45 USD), Lucid (-2,31 Prozent auf 3,38 USD) und Datadog A (-1,66 Prozent auf 118,31 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 50 410 843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,088 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

