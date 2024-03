Aufschläge in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,24 Prozent stärker bei 18 321,18 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,286 Prozent höher bei 18 329,29 Punkten, nach 18 277,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 378,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 304,08 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.02.2024, stand der NASDAQ 100 bei 17 933,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 16 878,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Wert von 12 767,05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 10,74 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 18 464,70 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 3,87 Prozent auf 68,68 USD), Tesla (+ 3,83 Prozent auf 179,24 USD), Micron Technology (+ 2,44 Prozent auf 119,99 USD), CrowdStrike (+ 2,00 Prozent auf 331,25 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,75 Prozent auf 398,58 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lucid (-3,08 Prozent auf 2,83 USD), Moderna (-2,44 Prozent auf 107,69 USD), Biogen (-2,40 Prozent auf 211,49 USD), CSX (-2,06 Prozent auf 36,08 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1,74 Prozent auf 50,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 453 172 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,938 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at