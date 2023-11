Aufschläge in Paris: CAC 40 klettert am Montagnachmittag

In Paris stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,12 Prozent auf 7 242,60 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,261 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 7 242,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7 233,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 267,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 236,02 Punkten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 6 816,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 164,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, lag der CAC 40 bei 6 644,46 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 9,83 Prozent zu. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 581,26 Punkten. 6 518,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die STMicroelectronics-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 2 250 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 355,380 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at