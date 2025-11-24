Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags mit Kursplus

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Zürich zuversichtlich.

Der SLI verbucht im SIX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 2 038,42 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,623 Prozent auf 2 045,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 033,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 031,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 049,21 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 24.10.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 047,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, wurde der SLI auf 2 025,88 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wies der SLI 1 931,68 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6,08 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 146,62 Punkte. Bei 1 721,32 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 4,57 Prozent auf 334,40 CHF), Logitech (+ 3,26 Prozent auf 90,62 CHF), Richemont (+ 2,02 Prozent auf 166,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,01 Prozent auf 55,72 CHF) und Straumann (+ 1,97 Prozent auf 98,48 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-5,47 Prozent auf 55,30 CHF), Adecco SA (-1,56 Prozent auf 23,92 CHF), Swiss Re (-0,90 Prozent auf 137,25 CHF), Roche (-0,86 Prozent auf 312,90 CHF) und UBS (-0,74 Prozent auf 29,55 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 404 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 269,654 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,17 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at