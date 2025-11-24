VAT Aktie

SIX-Handel im Fokus 24.11.2025 17:59:10

SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Der SLI stieg zum Handelsende.

Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 2 040,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,623 Prozent höher bei 2 045,97 Punkten in den Handel, nach 2 033,31 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 049,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 031,06 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SLI 2 047,46 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 2 025,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 931,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,22 Prozent auf 333,30 CHF), Logitech (+ 3,28 Prozent auf 90,64 CHF), Holcim (+ 2,53 Prozent auf 72,26 CHF), Straumann (+ 2,20 Prozent auf 98,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 55,76 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Julius Bär (-4,41 Prozent auf 55,92 CHF), Roche (-1,49 Prozent auf 310,90 CHF), Geberit (-0,99 Prozent auf 618,60 CHF), Adecco SA (-0,74 Prozent auf 24,12 CHF) und Lindt (-0,42 Prozent auf 11 870,00 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 9 225 804 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 269,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
