SLI aktuell: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
Der SLI verbuchte im SIX-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,34 Prozent auf 2 040,27 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,623 Prozent höher bei 2 045,97 Punkten in den Handel, nach 2 033,31 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 2 049,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 031,06 Punkten lag.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SLI 2 047,46 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, den Stand von 2 025,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 931,68 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 4,22 Prozent auf 333,30 CHF), Logitech (+ 3,28 Prozent auf 90,64 CHF), Holcim (+ 2,53 Prozent auf 72,26 CHF), Straumann (+ 2,20 Prozent auf 98,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,09 Prozent auf 55,76 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Julius Bär (-4,41 Prozent auf 55,92 CHF), Roche (-1,49 Prozent auf 310,90 CHF), Geberit (-0,99 Prozent auf 618,60 CHF), Adecco SA (-0,74 Prozent auf 24,12 CHF) und Lindt (-0,42 Prozent auf 11 870,00 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 9 225 804 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 269,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Analysen zu Holcim AGmehr Analysen
|07.11.25
|Holcim Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|Holcim Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.25
|Holcim Overweight
|Barclays Capital
|20.11.24
|Holcim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|59,98
|1,97%
|Adecco SA
|26,02
|2,85%
|Geberit AG (N)
|670,80
|2,51%
|Holcim AG
|76,96
|1,37%
|Julius Bär
|59,52
|-5,16%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 680,00
|0,48%
|Logitech S.A.
|95,20
|2,92%
|Nestlé SA (Nestle)
|86,32
|-0,19%
|Roche AG (Genussschein)
|310,90
|-1,49%
|Straumann Holding AG
|106,00
|3,82%
|Swiss Re AG
|147,70
|-1,17%
|Temenos AG
|75,75
|-0,26%
|VAT
|359,40
|3,99%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|599,60
|1,11%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 040,27
|0,34%