Aufschläge in Zürich: SLI schließt mit Gewinnen

Am Mittwoch stieg der SLI via SIX schlussendlich um 0,20 Prozent auf 1 838,92 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,062 Prozent auf 1 836,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 835,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Mittwoch bei 1 833,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 848,82 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,73 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 1 913,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, lag der SLI bei 1 752,76 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 17.04.2023, bei 1 764,55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Richemont (+ 2,97 Prozent auf 131,75 CHF), Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 93,36 CHF), Schindler (+ 0,81 Prozent auf 224,00 CHF), Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 514,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 251,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Temenos (-3,47 Prozent auf 66,75 CHF), ams (-1,49 Prozent auf 0,96 CHF), Sonova (-1,46 Prozent auf 249,50 CHF), Swatch (I) (-1,32 Prozent auf 193,90 CHF) und Alcon (-1,29 Prozent auf 72,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 854 245 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 250,117 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at