Aufschläge in Zürich: SMI mittags mit positivem Vorzeichen

So bewegt sich der SMI am Donnerstag.

Am Donnerstag tendiert der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,62 Prozent fester bei 12 325,67 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,437 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,130 Prozent auf 12 266,00 Punkte an der Kurstafel, nach 12 250,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 265,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 340,88 Zählern.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 1,29 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.07.2024, wies der SMI einen Stand von 12 296,74 Punkten auf. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, bei 11 958,67 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 22.08.2023, einen Stand von 10 875,68 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,34 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 3,20 Prozent auf 114,45 CHF), Sika (+ 1,69 Prozent auf 264,80 CHF), Partners Group (+ 1,21 Prozent auf 1 216,00 CHF), Lonza (+ 0,93 Prozent auf 562,00 CHF) und Richemont (+ 0,92 Prozent auf 137,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-0,18 Prozent auf 78,50 CHF), Givaudan (+ 0,31 Prozent auf 4 201,00 CHF), Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 89,72 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 284,20 CHF) und Novartis (+ 0,36 Prozent auf 100,62 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die Swiss Re-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 667 332 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 241,885 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

