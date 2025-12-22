DAX 40

Indexänderung 22.12.2025 07:06:39

AUMOVIO- und TKMS-Aktien neu im MDAX - Gerresheimer- und HelloFresh-Aktien steigen in den SDAX ab

In der zweiten und dritten deutschen Börsenreihe gibt es zum Wochenstart zahlreiche Wechsel.

In den MDAX werden die Börsenneulinge AUMOVIO und TKMS aufgenommen, während Gerresheimer und HelloFresh in den Nebenwerteindex SDAX absteigen. Bekannt gegeben hatte das der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Stoxx bereits Anfang Dezember. Demnach bleibt im Dax alles unverändert.

Neben dem Pharma-Verpackungshersteller Gerresheimer und dem Kochboxenanbieter HelloFresh sind nun auch der Prothesenhersteller Ottobock, das Spielwarenunternehmen tonies, der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO und PSI Software im SDAX enthalten.

Verlassen mussten den SDAX LPKF, STRATEC, thyssenkrupp nucera, Formycon, ProCredit und Amadeus Fire.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/mis/tih

ZUG (dpa-AFX)

Bildquelle: AUMOVIO SE
Indizes in diesem Artikel

DAX 24 288,40 0,37%

