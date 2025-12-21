Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|Vorgezogene Zahlungen
|
21.12.2025 19:16:39
Dürr-Aktie gewinnt: Mehr Mittelzufluss erwartet
So dürfte der freie Cashflow 100 bis 200 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Bislang war Dürr von 0 bis 50 Millionen ausgegangen. Der Maschinenbauer begründete dies mit hohen vorgezogenen Zahlungen von Kunden im vierten Quartal sowie Verschiebungen von ausgehenden Zahlungen des Dürr-Konzerns in das Jahr 2026. In den ersten neun Monaten hatte der freie Mittelzufluss 85 Millionen Euro betragen. Im Zuge der aktuellen Entwicklung wird auch die Nettofinanzverschuldung geringer ausfallen als zunächst angenommen.
Investoren reagierten erfreut: Die im Kleinwertesegment SDAX notierte Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 2,64 Prozent auf 21,40 Euro zu.
BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX)
Bildquelle: Dürr AG
