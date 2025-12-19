tonies Aktie

tonies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM2W / ISIN: LU2333563281

Kurz vor SDAX-Aufstieg 19.12.2025 13:56:38

tonies-Aktie klettert über 10-Euro-Schwelle

tonies-Aktie klettert über 10-Euro-Schwelle

Die Aktien des SDAX-Neulings tonies haben am Freitag einen Ausbruchsversuch über die Marke von 10 Euro unternommen.

In der Spitze schafften sie es bis auf 10,18 Euro, am frühen Nachmittag notierten sie mit glatt 10 Euro noch 1,2 Prozent im Plus.

Ab Montag, 22. Dezember, werden die Papiere des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder im Nebenwerte-Index SDAX vertreten sein. Ihr Kurs profitiert seit Monaten von Geschäftshoffnungen für die neue Toniebox 2, die seit September verkauft wird. Seit dem Jahrestief im April - damals hatte der erste Schock über die US-Zollpolitik Aktienkurse weltweit nach unten gerissen - hat sich der tonies-Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt; Fahrt nahmen die Papiere dabei aber erst so richtig im August auf.

Bereits Mitte November hatte tonies dank der Toniebox 2 über ein starkes Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent im dritten Quartal im Jahresvergleich berichtet. Für die ersten neun Monate ergab sich damit ein Erlöswachstum von rund einem Drittel.

Zuletzt äußerten sich Analysten optimistisch. Kepler Cheuvreux nahm in der laufenden Woche die Bewertung bei einem Kursziel von 11,50 Euro mit "Kaufen" auf. Die Experten von MWB Research hatten zudem erst in der Vorwoche das Kursziel auf 13,20 Euro angehoben und entsprechend ihr Kaufvotum bestätigt. Sie verwiesen auf starke Umsätze mit der Toniebox 2 bereits kurz nach dem Verkaufsstart, auf eine stärkere Durchdringung des US-Marktes sowie auf Partnerschaften mit den Spielzeug-Konzernen Pokemon und Hasbro.

Zudem gab tonies-Chef Tobias Wann erst vor wenigen Tagen dem US-Wirtschaftssender "CNBC" ein Interview, das auch für mehr Aufmerksamkeit seitens US-Investoren gesorgt haben dürfte.

/mis/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

