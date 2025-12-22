SDAX aktuell: SDAX zeigt sich mittags leichter

Der SDAX notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 16 686,65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 89,516 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,208 Prozent auf 16 767,32 Punkte an der Kurstafel, nach 16 732,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 16 799,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 686,65 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 750,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 944,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der SDAX 13 528,84 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dürr (+ 4,07 Prozent auf 21,75 EUR), SMA Solar (+ 3,77 Prozent auf 33,54 EUR), Springer Nature (+ 2,12 Prozent auf 18,34 EUR), Medios (+ 1,48 Prozent auf 13,74 EUR) und Alzchem Group (+ 1,14 Prozent auf 141,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Klöckner (-4,70 Prozent auf 7,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,61 Prozent auf 80,00 EUR), tonies (-3,22 Prozent auf 9,61 EUR), NORMA Group SE (-2,22 Prozent auf 14,10 EUR) und Salzgitter (-1,93 Prozent auf 39,66 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 374 554 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,384 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,12 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

