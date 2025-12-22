Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags wenig bewegt

Am Montagnachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Um 15:42 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,00 Prozent stärker bei 16 732,62 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 89,516 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,208 Prozent höher bei 16 767,32 Punkten, nach 16 732,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 16 799,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 679,89 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15 750,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der SDAX auf 16 944,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Wert von 13 528,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,49 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dürr (+ 7,42 Prozent auf 22,45 EUR), Schaeffler (+ 2,43 Prozent auf 8,01 EUR), Springer Nature (+ 1,89 Prozent auf 18,30 EUR), Mutares (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR) und SMA Solar (+ 1,24 Prozent auf 32,72 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Klöckner (-6,15 Prozent auf 7,78 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,41 Prozent auf 81,00 EUR), CANCOM SE (-2,36 Prozent auf 26,85 EUR), tonies (-2,11 Prozent auf 9,72 EUR) und SFC Energy (-1,97 Prozent auf 11,94 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 693 538 Aktien gehandelt. Die Schaeffler-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,384 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 3,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

