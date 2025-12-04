Aurubis Aktie

Aurubis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ergebnisrückgang 04.12.2025 10:25:00

Aurubis-Aktie im Plus: Aurubis erreicht selbstgestecktes Ziel

Aurubis-Aktie im Plus: Aurubis erreicht selbstgestecktes Ziel

Der Kupferkonzern Aurubis hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 trotz Umsatzwachstums einen zweistelligen Ergebnisrückgang verbucht, damit das selbstgesteckte Ziel aber erreicht.

Die Aktionäre sollen 1,60 Dividende pro Anteilsschein bekommen, 10 Cent mehr als im Vorjahr, wie das MDAX-Unternehmen bei Vorlage der Jahresbilanz in Hamburg mitteilte. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 27 Prozent des operativen Nachsteuergewinns. Die schon im Oktober genannten Ziele für 2025/26 wurden bestätigt.

Aurubis profitierte von einem deutlich höheren Metallergebnis, signifikant höheren Erlösen aus Schwefelsäure und einer robusten Nachfrage nach Kupferprodukten. Gegenläufig wirkten ein geringerer Konzentratdurchsatz bei reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen, etwas niedrigere Erlöse aus dem Recycling sowie die erwarteten höhere Anlaufkosten und Abschreibungen aus strategischen Projekten.

Aurubis meldete für das abgelaufene Jahr (per Ende September) einen Rückgang des operativen Gewinns vor Steuern, der zentralen Ergebniskennziffer des Konzerns, um 14 Prozent auf 355 Millionen Euro. Das lag im Bereich der im Sommer auf 330 bis 370 Millionen Euro eingeengten Zielspanne. Analysten hatten im Konsens mit 359 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 18,2 von 17,1 Milliarden Euro. Hier lag der Konsens bei 18,38 Milliarden Euro.

Im neuen Geschäftsjahr plant Aurubis weiter mit einem operativen Gewinn vor Steuern zwischen 300 und 400 Millionen Euro, einem operativen ROCE zwischen 7 und 9 Prozent und einem ausgeglichenen Free Cashflow vor Dividende. Die Ziele hatte Aurubis bereits auf dem Kapitalmarkttag im Oktober öffentlich gemacht.

Aktie dreht ins Plus

Nach anfänglichen Verlusten der Aurubis-Aktien hat ihr Kurs am Donnerstag ins Plus gedreht. Um 1,4 Prozent auf 120,30 Euro ging es via XETRA nach den Geschäftszahlen für 2024/25 nach oben, damit näherten sie sich wieder dem Rekordhoch vom Oktober bei 122,30 Euro an.

Die zentrale Kennziffer, der operative Vorsteuergewinn, sei im Schlussquartal 7 Prozent unter der mittleren Markterwartung geblieben, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Der Dividendenvorschlag von 1,60 Euro je Aktie liege dagegen über der Markterwartung von 1,51 Euro. Vom Ausblick gingen keine neuen inhaltlichen Impulse aus.

DOW JONES / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aurubis von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger an einem Aurubis-Investment von vor einem Jahr verdient

Bildquelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten

Analysen zu Aurubismehr Analysen

23.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
13.10.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10.10.25 Aurubis Halten DZ BANK
09.10.25 Aurubis Sell UBS AG
10.09.25 Aurubis Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aurubis 121,20 2,11% Aurubis

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen