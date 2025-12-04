Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag zum Handelsende.

Der MDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 0,91 Prozent auf 29 592,95 Punkte an. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 345,699 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,439 Prozent auf 29 454,99 Punkte an der Kurstafel, nach 29 326,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 437,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 643,29 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,863 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 04.11.2025, den Wert von 29 427,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2025, lag der MDAX noch bei 29 792,44 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.12.2024, den Stand von 26 821,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 15,06 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Porsche vz (+ 4,34 Prozent auf 46,84 EUR), AIXTRON SE (+ 4,11 Prozent auf 18,11 EUR), thyssenkrupp (+ 3,67 Prozent auf 9,21 EUR), Aurubis (+ 3,12 Prozent auf 122,30 EUR) und KRONES (+ 2,95 Prozent auf 132,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AUTO1 (-2,60 Prozent auf 23,94 EUR), LANXESS (-2,40 Prozent auf 17,05 EUR), United Internet (-1,79 Prozent auf 25,20 EUR), TAG Immobilien (-1,21 Prozent auf 13,88 EUR) und HUGO BOSS (-1,05 Prozent auf 34,92 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 220 536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,389 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at