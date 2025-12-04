Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX im Aufwind

Für den MDAX geht es heute aufwärts.

Am Donnerstag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,95 Prozent auf 29 605,92 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 345,699 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,439 Prozent stärker bei 29 454,99 Punkten in den Handel, nach 29 326,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 437,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 643,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,820 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 427,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 29 792,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, lag der MDAX noch bei 26 821,54 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,11 Prozent aufwärts. Bei 31 754,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Porsche vz (+ 5,01 Prozent auf 47,14 EUR), KRONES (+ 4,03 Prozent auf 134,20 EUR), Aurubis (+ 3,63 Prozent auf 122,90 EUR), PUMA SE (+ 3,55 Prozent auf 21,27 EUR) und Ströer SE (+ 3,00 Prozent auf 36,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LANXESS (-2,18 Prozent auf 17,09 EUR), AUTO1 (-2,03 Prozent auf 24,08 EUR), Sartorius vz (-0,85 Prozent auf 256,50 EUR), HUGO BOSS (-0,79 Prozent auf 35,01 EUR) und TAG Immobilien (-0,50 Prozent auf 13,98 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 795 994 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,389 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

