Acurx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A41DXH / ISIN: US00510M2035
|
12.03.2026 07:01:06
Ausblick: Acurx Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor
Acurx Pharmaceuticals wird am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,013 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,200 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,047 USD im Vergleich zu -17,400 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 0,0 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
