AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AIR France-KLM wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AIR France-KLM noch 2,92 EUR je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll AIR France-KLM nach den Prognosen von 5 Analysten 9,41 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,98 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,11 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,930 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 33,16 Milliarden EUR, gegenüber 31,46 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AIR France-KLM
|07.11.25
