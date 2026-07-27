Alkermes Aktie
WKN DE: A1JKVH / ISIN: IE00B56GVS15
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Alkermes legt Quartalsergebnis vor
Alkermes öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,024 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,09 Prozent auf 457,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 390,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,386 USD im Vergleich zu 1,43 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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