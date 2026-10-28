Alphatec Holdings Aktie

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WKN DE: A2AP5V / ISIN: US02081G2012

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Alphatec legt Quartalsergebnis vor

Alphatec gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie gegenüber -0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alphatec in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 225,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 196,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,327 USD, gegenüber -0,960 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 882,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 764,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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