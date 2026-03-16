Ausblick: Andersen Group A präsentiert Quartalsergebnisse

Andersen Group A präsentiert am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,252 USD. Das entspräche einem Gewinn von 67,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,770 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Andersen Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 157,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 142,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,59 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 825,0 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 731,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at