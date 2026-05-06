Aqualis Offshore Aktie
WKN DE: A119TZ / ISIN: NO0010715394
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aqualis Offshore legt Quartalsergebnis vor
Aqualis Offshore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 NOK je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 89,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 905,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,420 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 370,0 Millionen USD, gegenüber 3,68 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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