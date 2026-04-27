Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie
WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Assa Abloy Un legt Quartalsergebnis vor
Assa Abloy Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,177 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Assa Abloy Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Assa Abloy Un 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,88 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Assa Abloy Un 3,55 Milliarden USD umsetzen können.
Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,852 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 16,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,54 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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