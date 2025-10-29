AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: AXT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AXT wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,123 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,07 Prozent auf 19,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,558 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 79,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 99,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
