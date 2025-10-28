AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Frühe Investition
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,60 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 217,391 AXT-Aktien. Die gehaltenen AXT-Aktien wären am 27.10.2025 1 345,65 USD wert, da der Schlussstand 6,19 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,57 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von AXT betrug jüngst 285,54 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
