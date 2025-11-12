Ausblick: Ballard Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ballard Power wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,155 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,930 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 34,6 Millionen CAD - ein Plus von 71,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 20,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,480 CAD, gegenüber -1,480 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 125,4 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 95,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at