Ausblick: Becton, Dickinson gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Becton, Dickinson lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,92 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,90 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Becton, Dickinson einen Umsatz von 5,44 Milliarden USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 14,38 USD je Aktie, gegenüber 5,86 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 21,86 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 20,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at