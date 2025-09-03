Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Zahlen voraus 03.09.2025 16:42:00

Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Broadcom präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Broadcom wird am 04.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 32 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,66 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,400 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 32 Analysten von einem Zuwachs von 21,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,83 Milliarden USD gegenüber 13,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 39 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 39 Analysten von durchschnittlich 62,88 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 51,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
Es ist ein Fehler aufgetreten!

15:17 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: ATX und DAX in Grün -- US-Börsen uneins -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigt sich im Handel zur Wochenmitte etwas fester, während sich der deutsche Leitindex ebenfalls mit Zuwächsen präsentiert. Die US-Börsen zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost am Mittwoch ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

