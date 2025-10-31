Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt zu

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent fester bei 25 814,05 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 1,25 Prozent auf 26 055,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 734,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 797,42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 063,49 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,436 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Stand von 23 218,12 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 890,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 23,07 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Amazon (+ 10,41 Prozent auf 246,07 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,59 Prozent auf 273,89 USD), Atlassian (+ 4,82 Prozent auf 168,41 USD), Marvell Technology (+ 4,72 Prozent auf 92,75 USD) und Warner Bros Discovery (+ 3,63 Prozent auf 22,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen DexCom (-14,50 Prozent auf 58,31 USD), Broadcom (-2,83 Prozent auf 365,83 USD), Starbucks (-2,59 Prozent auf 81,00 USD), eBay (-2,46 Prozent auf 81,67 USD) und Lam Research (-2,26 Prozent auf 157,38 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 28 408 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,264 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

2025 hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,51 Prozent.

Redaktion finanzen.at